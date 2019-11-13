В петербургской аптеке мужчина ударился головой и умер

13 Нояб. 13:22 2019-11-13T13:22:09+03:00

Из магазина посетителя доставили в Мариинскую больницу, но спасти не успели

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В Петербурге неожиданно умер мужчина, который пришел за покупками в аптеку. Утром во вторник, 12 ноября, в магазине фармакологии, расположенном в доме 9 на Морской набережной, посетителю стало плохо, и он упал. Карета скорой помощи госпитализировала его в больницу, однако мужчина скончался в медицинском учреждении.

- По словам работников аптеки, мужчина неожиданно потерял создание и упал, ударившись головой. Из раны у него потекла кровь. Продавцы быстро вызвали скорую помощь, которая отвезла его в Мариинскую больницу, - пишет «Петербургский дневник».

Врачи медицинского учреждения диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на затылочной части черепа. Он был экстренно помещен в отделение нейрохирургии. Однако в 6:50 часов 12 ноября скончался.

Умершим оказался 56-летний петербуржец. На данный момент полиция разыскивает его родственников, чтобы сообщить о кончине мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU