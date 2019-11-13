2019-11-13T14:18:38+03:00
Общество

На Северо-Запад России надвигаются сильные снегопады

Сильнее всего непогода ударит по Архангельской области и Карелии, но может достаться и Петербургу
Петр КИБЕР
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Северо-Запад России накроет снегопад.Северо-Запад России накроет снегопад.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На календаре середина ноября, а за окном у петербуржцев +8 и дождь. Новогодним настроением пока и не пахнет, но это временно, ведь уже в ближайшие дни на Северо-Запад России должны обрушиться снегопады.

- В ближайшие дни в Мурманской области и Карелии ожидается снег, временами сильный. В южных районах Карелии возможен мокрый снег и снег с дождем. Также, 13-14 ноября сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются в Архангельской области, - сообщает Гидрометцентр России.

Ленинградская область и Петербург в прогнозах синоптиков не фигурируют, но донести непогоду может и до этих регионов. Впрочем, пока над Северной столицей властвует теплый атлантический циклон, который держит в городе плюсовую температуру и дожди.

Специалисты Гидрометцентра уверены, что метели обойдут Петербург стороной, однако вероятность прогноза не превышает 60 процентов. Так что произойти может все. А настоящее похолодание придет в город на Неве после 20-х чисел ноября. Тогда погода вернется к своей климатической норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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