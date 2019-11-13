«Бирюзовое северное солнце» стало туристическим символом Петербурга

13 Нояб. 18:36 2019-11-13T18:36:09+03:00

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13 ноября должен стать новым этапом в туристической отрасли Санкт-Петербурга. Именно сегодня был представлен новый метабренд, а другими словами логотип или символ города на Неве, который будет использоваться в дальнейшем. Им стало «Бирюзовое северное солнце» с надписью «Санкт-Петер-бург» на русском или английском языках.

- Вопросу разработки метабренда большое внимание уделили СМИ, это говорит о том, что горожанам не все равно, какой бренд в их городе будет, - заявил генеральный директор SPN Communications Санкт-Петербург Андрей Баранников, чьи словам приводит «Петербургский дневник».

Именно его компания разрабатывала новый символ города. В нем, по словам создателей, сложились и северное солнце, которое светит над городом, а также разводные мосты, которые угадываются в шрифтовой композиции («створки» моста в двух буквах Е).

В основе метабренда - идея о городе личностей, которые раскрывают здесь свой потенциал. Петербург - место, создающее людей. Поэтому лозунг звучит как: «создавать великое» (Create the Great).

ИСТОЧНИК KP.RU