Летящей походкой: По центру Невского проспекта навстречу машинам прошелся беспечный гуляка

13 Нояб. 22:47 2019-11-13T22:47:58+03:00

Очевидц оценили внешний вид нелегального пешехода и сравнили его с барином. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Невозмутимому мужчине было все равно на машины, которые неслись ему на встречу [видео]

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Около 10 вечера 13 ноября на проезжей части Невского проспекта заметили бесстрашного и беспечного гуляку, который шел навстречу движущимся машинам. Видео нелегального пешехода появилось в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане шутят, что мужчина чересчур буквально воспринял совет прогуляться на популярной улице Петербурга.

- Посмотрите, как ему хорошо и вольготно, походочка говорит о дурмане в голове.

- Да пусть прогуляется, а то на Невском любят авто на тротуарах оставлять, чего бы не пройтись по дороге тогда!

- Не просто летящей, а нетрезвой походкой он скрылся из глаз!

Судя по сообщениям очевидцев, мужчина явно выпил алкоголя. За золотую жилетку, элегантный черный плащ и шарфик его сравнили с барином, который не обращает внимания на посторонних. Точно неизвестно, задержали ли мужчину инспекторы ГИБДД. Хочется верить, что такая прогулка обернулась для него без травматических происшествий.

Летящей походкой - мужчина на Невском.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU