2019-11-14T02:06:52+03:00
Происшествия

Дежурная по ж/д станции в Ленобласти пять месяцев сливала топливо с тепловозов

Женщина действовала с сообщниками, всего в преступной группе состояли более 70 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Топливо наворовали на 300 тысяч рублей.Топливо наворовали на 300 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении дежурной железнодорожной станции в Ленинградской области. Ей светит уголовное дело за то, что она на протяжении пяти месяцев вместе с сообщниками сливала топливо с тепловозов.

- В период с февраля по июнь 2016 года женщина, будучи в составе преступной группы, содействовала хищению дизельного топлива. Схема злоумышленников была ловкая и простая. Дежурная хитрым образом обеспечивала остановку и выезд тепловоза с железнодорожного пути. Поезд уже поджидали ее сообщники. По совокупности краж они похитили топлива на сумму чуть больше 300 тысяч рублей, - передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Оказывается, всего в преступной группе состояло более 70 человек. В нее входили и другие работники ОАО «РЖД». Расследование резонансного дела продолжается. Что касается горе-дежурной, то ей грозит до 1,5 лет тюрьмы или условное наказание со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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