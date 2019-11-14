Тепло в Петербурге может побить температурный рекорд

14 Нояб. 09:40 2019-11-14T09:40:55+03:00

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На календаре у петербуржцев середина ноября, а за окном идет дождь. Градусники при этом держат показания, больше характерные для начала осени. Причиной тому теплый атлантический циклон, зависший над городом. Он может помочь побить многолетний температурный рекорд, «загнав» показания термометров до отметки «+10».

- Самым теплым за всю историю наблюдений за погодой день 14 ноября в Санкт-Петербурге был в 2005 году, тогда максимальная температура воздуха достигла +9,6°, а сегодня мы можем стать свидетелями обновления этого рекордного достижения, - сообщил в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, был рекорд или нет, синоптики скажут только завтра, когда подведут все итоги наблюдений за четверг. А пока эксперты по погоде обещают горожанам переменную облачность с дождями. Температура воздуха составит от +8 до +10 градусов В Петербурге и от 6 до 11 со знаком «плюс» в Ленинградской области.

Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление практически не изменится и остановится на 760 мм ртутного столба, что близко к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU