2019-11-14T10:25:38+03:00
Общество

Больные гепатитом дети смогут бесплатно получать необходимые лекарства в Петербурге

Обеспечение препаратами будет осуществляться за счет бюджета города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дети, больные гепатитом С, смогут бесплатно получать необходимые лекарства в ПетербургеДети, больные гепатитом С, смогут бесплатно получать необходимые лекарства в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Юный жители Петербурга, страдающие таким серьезным заболеванием как хронический вирусный гепатит смогут бесплатно получать необходимые лекарства, которые не позволят болезни развиться в тяжелые осложнения. Соответствующий законопроект в четверг, 14 ноября, внесен на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы.

- Вирусный гепатит относится к числу социально опасных заболеваний, представляющих высокий риск заражения для окружающих. Государственные меры борьбы с этой болезнью имеют жизненную необходимость, - заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Уже сейчас за счет бюджетных средств Петербург закупает эффективные современные медикаменты, обеспечивающие стопроцентное излечение пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом. Стоимость полного курса лечения составляет 400 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Северной столице на амбулаторном лечении находятся 150 детей, страдающих гепатитом С. Если ни не будут получать эффективную медицинскую помощь, то есть риск развития у них тяжелейших сопутствующих болезней – цирроза и рака печени, сахарного диабета, заболеваний почек.

Законопроект, разработанный в петербургском парламенте, предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение несовершеннолетних больных хроническим вирусным гепатитом. Принятие такого закона станет новым шагом социальной политики Петербурга, направленной на максимально эффективную защиту сферы семьи, детства и помощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права