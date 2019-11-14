Больные гепатитом дети смогут бесплатно получать необходимые лекарства в Петербурге

14 Нояб. 10:25 2019-11-14T10:25:38+03:00

Дети, больные гепатитом С, смогут бесплатно получать необходимые лекарства в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обеспечение препаратами будет осуществляться за счет бюджета города

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Юный жители Петербурга, страдающие таким серьезным заболеванием как хронический вирусный гепатит смогут бесплатно получать необходимые лекарства, которые не позволят болезни развиться в тяжелые осложнения. Соответствующий законопроект в четверг, 14 ноября, внесен на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы.

- Вирусный гепатит относится к числу социально опасных заболеваний, представляющих высокий риск заражения для окружающих. Государственные меры борьбы с этой болезнью имеют жизненную необходимость, - заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Уже сейчас за счет бюджетных средств Петербург закупает эффективные современные медикаменты, обеспечивающие стопроцентное излечение пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом. Стоимость полного курса лечения составляет 400 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Северной столице на амбулаторном лечении находятся 150 детей, страдающих гепатитом С. Если ни не будут получать эффективную медицинскую помощь, то есть риск развития у них тяжелейших сопутствующих болезней – цирроза и рака печени, сахарного диабета, заболеваний почек.

Законопроект, разработанный в петербургском парламенте, предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение несовершеннолетних больных хроническим вирусным гепатитом. Принятие такого закона станет новым шагом социальной политики Петербурга, направленной на максимально эффективную защиту сферы семьи, детства и помощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU