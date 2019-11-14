Пропавший йорк в черном комбинезоне найден мертвым на Ленинском проспекте

14 Нояб. 10:56 2019-11-14T10:56:52+03:00

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Пропавшую собаку породы йоркширский терьер в Красносельском районе Петербурга нашли, но уже мертвой. В ночь на четверг, 14 ноября, местные жители заметили на газоне Ленинского проспекта, возле проезжей части маленький окровавленный трупик песика и сообщили об этом в соцсетях. Как оказалось, несчастного малыша искала долгое время хозяйка.

- Потерялась собака, йорк, на улице десантников. Отзывается на кличку Чарли. Очень добрый и ласковый. Был в черном комбинезоне с красной шлейкой, - написала объявление в сети его хозяйка.

Именно по одежке собаку, лежащую напротив дома 82, корпус 1 по Ленинскому проспекту и удалось опознать. Судя по характеру повреждений, йорка сбила машина.

Петербуржцы начали серьезно негодовать из-за случившегося в сети, жалея маленькую собачку и ругая хозяев, которые выгуливают своих питомцев без поводка.

- Даже самые спокойные и послушные собаки могут испугаться каких-то резких хлопков, салютов на улице и убежать. А потом вот так гибнут. Надо быть ответственнее со своими животными, - высказали мнение горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU