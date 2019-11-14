Новорожденная девочка умерла через два дня после смерти матери от перетонита

14 Нояб. 11:03 2019-11-14T11:03:02+03:00

Тело безымянной малютки нашли в квартире на Обводном канале, где ребенок был с отцом

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Полицейские Московского района Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти новорожденной девочки, которая скончалась раним утром 13 ноября в квартире одного из домов на Обводном канале.

- Прибывшим нарядом был обнаружен труп новорожденного ребенка женского пола без имени, 28.10.2019 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти не найдено, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В квартире двухнедельная малышка был со своим отцом. Дело в том, что мама малышки умерла за два дня до этого от перетонита (острого аппендицита). Смерть 21-летней женщины наступила 11 ноября в Мариинской больнице Петербурга.

Известно, что 30-летний отец погибшей девочки нигде не работает. С места происшествия эксперты изъяли банку со смесью для кормления, пеленку и соску младенца.

Точные причины смерти ребенка установит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU