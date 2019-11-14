2019-11-14T11:32:51+03:00
Происшествия

Петербуржец сексуально надругался над родным 4-летним сыном

В полицию с заявлением на своего мужа обратилась мать маленького ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жительница Ленобласти обвинила мужа в сексуальном насилии над их 4-летним сыномЖительница Ленобласти обвинила мужа в сексуальном насилии над их 4-летним сыномФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Жительница Ленинградской области обвинила своего мужа в том, что он сексуально надругался над их маленьким сыном. В среду, 13 ноября, женщина обратилась в полицию с заявлением на супруга, в котором подробно рассказала о жутком преступлении против ребенка.

- По словам 45-летней женщины, все произошло в квартире, где живет семья на Василеозерской улице в городе Всеволожск. Когда именно случилось преступление, она не смогла уточнить, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина обвинила 40-летнего мужчину в том, что он совершил в отношении их 4-летнего сына насильственные действия сексуального характера. Это заявление сейчас проверяет полиция.

О семье известно, что женщина работает оператором на одной из заправочных станций, мужчина безработный, при этом живет отдельно на проспекте Энтузиастов в Петербурге. Раньше по уголовным делам никогда не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права