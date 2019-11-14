Петербуржец сексуально надругался над родным 4-летним сыном

14 Нояб. 11:32 2019-11-14T11:32:51+03:00

В полицию с заявлением на своего мужа обратилась мать маленького ребенка

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Жительница Ленинградской области обвинила своего мужа в том, что он сексуально надругался над их маленьким сыном. В среду, 13 ноября, женщина обратилась в полицию с заявлением на супруга, в котором подробно рассказала о жутком преступлении против ребенка.

- По словам 45-летней женщины, все произошло в квартире, где живет семья на Василеозерской улице в городе Всеволожск. Когда именно случилось преступление, она не смогла уточнить, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина обвинила 40-летнего мужчину в том, что он совершил в отношении их 4-летнего сына насильственные действия сексуального характера. Это заявление сейчас проверяет полиция.

О семье известно, что женщина работает оператором на одной из заправочных станций, мужчина безработный, при этом живет отдельно на проспекте Энтузиастов в Петербурге. Раньше по уголовным делам никогда не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU