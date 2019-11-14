В ночь на 15 ноября закроют движение на ЗСД от КАД (Север) до «Скандинавии»
Водителям, привыкшим пользоваться Западным скоростным диаметром, в ночь на 15 ноября стоит быть особенно внимательными, ведь проезд по северному участку трассы от КАД до шоссе «Скандинавия» будет полностью перекрыт.
- В связи с производством работ по монтажу металлоконструкций для маршрутных указателей на Северном участке, в ночь с четверга на пятницу, а именно с 01:00 до 05:00 15.11 будет закрыт для движения транспортных средств участок от КАД (Север) до Е-18 «Скандинавия» в обоих направлениях, - сообщает пресс-служба эксплуатанта ЗСД «Магистраль Северной столицы».
Транспортники отмечают, что вся информация от ограничениях будет выведена на табло, а закрытие движение организовано в часы минимального потока машин по участку.
Водителей предупреждают, что также будут закрыты и въезды на ЗСД.
При движении с Севера на Юг:
- въезд на ЗСД с Е-18 «Скандинавия» - въезд на ЗСД с Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного; - въезд с Нового шоссе на ЗСД. (Въезд на ЗСД с КАД (Север) в южном направлении открыт).
В направлении с Юга на Север:
- въезд на ЗСД с КАД (Север); - съезд с ЗСД на Новое шоссе; - съезд с ЗСД на Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорское шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU