Из автосервиса на Большевиков на черном «Мерседесе» увезли сейф с миллионом рублей

14 Нояб. 12:21 2019-11-14T12:21:42+03:00

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Стажи порядка из Невского района Санкт-Петербурга ищут злоумышленников, которые в ночь на 3 ноября вынесли из помещения автосервиса на проспекте Большевиков сейф с крупной суммой денег. Однако уголовное дело по этому факту завели только сейчас, после проверки.

- 03.11.2019 в 04:55 к автосервису подъехал черный «Мерседес», из которого вышли трое неизвестных в масках. Двое из них отжали пластиковую дверь и проникли внутрь, позднее вынесли металлический ящик, погрузили его в машину и скрылись, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На всю операцию ушли считанные минуты. Несмотря на то, что в автосервисе была сигнализация, охрана прибыла уже после исчезновения грабителей.

Позднее в полицию обратился администратор автосервиса, который заявило, что в украденном сейфе лежали 1 миллион и 44 тысячи рублей. По факту ограбления полиция завела уголовное дело. Черный «Мерседес» и злодеев ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU