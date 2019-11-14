В Петербурге появилась бесплатная душевая для бездомных

14 Нояб. 12:56 2019-11-14T12:56:39+03:00

В Петербурге открылись бесплатные душевые и прачечная для бездомных Фото: СОЦСЕТИ

В центре люди, оставшиеся без крыши над головой, могут помыться и постирать одежду

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У бездомных Петербурга появилась возможность бесплатно принять душ в специально созданных для этого условиях. В Северной столице открылся центр с душевыми и стиральными машинами, которыми могут воспользоваться люди, оставшиеся без крыши над головой. В четверг, 14 ноября, об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте».

- Жительница Петербурга, Мария Варламова, разработала и воплотила в жизнь проект бесплатной душевой для бездомных, - говорится в сообщении.

Неравнодушная петербурженка, проработав проект, подала документы по программе «Твой бюджет» и выиграла грант. Благодаря ее идее и целеустремленности люди, находящиеся в трудном положении, могут бесплатно поддерживать гигиену.

Работает центр для гигиены бездомных в доме 177 на набережной Обводного канала. В нем можно принять душ, постирать одежду, посушить обувь, и при необходимости, получить помощь социальных работников.

ИСТОЧНИК KP.RU