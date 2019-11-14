2019-11-14T12:59:39+03:00
Происшествия

В Вырице папа собирался прийти в детсад за сыном «с гранатой и автоматом»

Неадекватного отца задержала полиция
Петр КИБЕР
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Папашу, который шел к сыну в детский сад с гранатой, задержала полиция.Папашу, который шел к сыну в детский сад с гранатой, задержала полиция.Фото: Алексей Петрушин
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Фигурантом дела о ложном сообщении об акте терроризма стал папа малыша из Гатчинского района Ленобласти, который решил прийти за ребенком в детский сад с оружием в руках. Об этом он заранее оповестил полицию.

- 13 ноября 11:15 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от неработающего мужчины 1980 года рождения о том, что он едет в детский сад «Малыш» (поселок Вырица,) с гранатой и автоматом, потому что его не пускают навестить ребенка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка тут же перезвонили по определившемуся номеру и поговорили с обеспокоенным папашей. Оказалось, что он в этот момент ехал в такси. Стражи порядка уговорили папашу свернуть с пути и сначала навестить их.

При подъезде к отделению уже стояли наряды. Там горе-отца и задержали. На заднем сидении машины в пакете были обнаружены предметы, похожие на автомат и гранату. Позднее взрывотехники ОМОНа установили, что это лишь муляжи.

В самом детсаду взрывных устройств также не нашли, но уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма все равно завели.

Про самого мужчину известно, что он трижды судим: два раза за убийства, а также за разбой и умышленное уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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