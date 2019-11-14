Пропал человек: В Петербурге разыскивают игрока Правобережной футбольной лиги

14 Нояб. 13:20 2019-11-14T13:20:28+03:00

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В Петербурге просят помощи в поисках местного жителя, который неожиданно пропал 8 ноября. Константин Бондаренко, один из игроков-любителей Правобережной футбольной лиги, перестал выходить на связь, друзья и коллеги ничего о нем не слышат уже неделю. При этом, знающие мужчину люди говорят, что на него это не похоже, так как человек ответственный.

- Очень прошу помощи в поиске, так как человек не мог просто провалиться сквозь землю. Может кто-то его видел или знает о местонахождении. Большое спасибо, - разместили объявление по соцсетях знакомые пропавшего.

Известно, что Константин живет в доме 5 по улице Трефолово, играет в футбол. В минувшее воскресенье, 10 ноября, он должен был появиться на работе, но так и не вышел. Телефон молодого человека не доступен.

Местные жители посоветовали друзьям Константина написать заявление в полицию о пропаже человека, а также связаться с поисковой организацией «Лиза Алерт», которая профессионально занимается подобными ситуациями.

ИСТОЧНИК KP.RU