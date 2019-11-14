Мигранты хотят получать зарплату больше, чем петербуржцы

14 Нояб. 13:26 2019-11-14T13:26:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Миф о том, что труд приезжих стоит дешевле, похоже потихоньку начал развеиваться. Так, сервис по поиску работы и подбору персонала Worki проанализировал отклики на опубликованные вакансии от граждан России и от мигрантов. Оказалось, что местные жители готовы трудиться за меньшие деньги, чем гастарбайтеры.

- Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях (кассир, грузчик или водитель) зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран — в среднем на 6%, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства.

При этом специалисты взяли цифры не с потолка, а свели данные за 2019-й год учитывая 1,7 миллиона резюме с откликами на вакансии. И зарплатные ожидания мигрантов оказались выше, чем у некоторых россиян.

Самая большая разница ожиданиях оказалась у водителей (14%) — приезжие запрашивают в среднем 54 500 рублей, тогда как россияне - всего 47 000 рублей.

Для Петербурга такая разница составила 3,2 процента или 1 150 рублей в «среднем по больнице». Вроде бы немного, но сам факт показателен. А на деле это означает, что брать мигрантов на работу выгодно только если они работают больше за те же деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU