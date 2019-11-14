Петербургская рецидивистка-неудачница сходила в магазин, не заплатив за покупки

14 Нояб. 13:48 2019-11-14T13:48:58+03:00

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В Петербурге местная жительница, имеющая за плечами уголовное прошлое, снова встала на кривую дорожку. Вечером в среду, 13 ноября, рецидивистка решила сходить в магазин за покупками, но платить за них совершенно не собиралась. Однако выйти из гипермаркета с пакетами незаметно у нее не получилось. Рецидивистку-неудачницу задержали с краденным добром.

- Женщина набрала в одном из гипермаркетов, расположенном на Вербной улице Приморского района, продукты, средства личной гигиены и одежду на 4,5 тысячи рублей и со всем этим богатством прошла мимо кассы. Однако работники магазина заметили это и нажали тревожную кнопку, - сообщили в Росгвардии.

Незамедлительно к магазину прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал недобросовестную посетительницу.

При проверке оказалось, что женщина нигде не работает, а также раньше была судима за аналогичное преступление – покушение на кражу. По всей видимости, в первый раз рецидивистка не уяснила свой проступок и решила рискнуть еще раз, но тоже неудачно.

ИСТОЧНИК KP.RU