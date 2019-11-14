2019-11-14T14:06:51+03:00
Происшествия

ДТП с фурой полностью перекрыло движение на Большом Сампсониевском проспекте

Пробка на севере Петербурга растянулась на два километра
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП с фурой и легковушкой полностью перекрыло Большой Сампсониевский проспектДТП с фурой и легковушкой полностью перекрыло Большой Сампсониевский проспектФото: СОЦСЕТИ
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Авария с фурой и легковушкой полностью перекрыла движение по Большому Сампсониевскому проспекту в Петербурге. Около часа дня в четверг, 14 ноября, грузовой автомобиль въехал в Kia Rio на пересечении с Крапивным переулком, загородив сразу все полосы движения. На проспекте образовалась пробка протяженностью в два километра.

- Со стороны Гренадерского моста не проехать, все разворачиваются, - предупреждают автомобилисты в соцсетях.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. По всей видимости, поворачивая с переулка, водитель фуры просто не заметил маленькую легковушку и врезался в нее с водительской стороны. Удар оказался не сильным, машины только слегка помялись и никто не пострадал, однако из-за неудачного ДТП движение по Большому Сампсониевскому проспекту в этой части дороги остановилось.

На данный момент на месте аварии уже дежурят инспекторы дорожной полиции, проводят проверку для установки причин и виновных в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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