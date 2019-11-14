45-летняя кондора переехала под новый купол в Ленинградском зоопарке с видом на шпиль Петропавловки

14 Нояб. 14:27 2019-11-14T14:27:50+03:00

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Самочка андского кондора по имени Ева отмечает новоселье. Одну из старейших жительниц Ленинградского зоопарка в четверг, 14 ноября, переселили в новый вольер с куполообразной крышей, через которую она сможет любоваться петербургским небом, а также шпилем Петропавловского собора. Жить под куполом гигантская хищная птица будет всю зиму, а после переберется в свой старый дом.

- После переезда самка несколько часов изучала пространство, пытаясь выбрать самое удобное место для отдыха. Ближе к вечеру, перепробовав все присады, она заняла место под лампой в каменном домике, где и улеглась спать, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Новый вольер с куполообразной крышей был открыт в начале августа 2019 года. Летом в нем будут обитать кошачьи лемуры и шпороносные черепахи, а зимой крупные птицы. Находится он рядом с кругом катания в зоопарке.

Ева живет в Ленинградском зоопарке уже 45 лет с 1974 года. За это время она успешно высидела 17 птенцов, многие из которых были отправлены в зоопарки России, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран. Кондор – одна из самых крупных хищных летающих птиц, размах крыльев у самцов достигает 3,5 метров. Несмотря на свой грозный вид, у Евы очень спокойный характер и она доброжелательно относится как к работникам, так и к посетителям зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU