2019-11-14T14:27:50+03:00
Дом. Семья

45-летняя кондора переехала под новый купол в Ленинградском зоопарке с видом на шпиль Петропавловки

Гигантская хищная птица по имени Ева будет жить под «открытым небом» всю зиму
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кондора Ева переехала под новый купол в Ленинградском зоопарке / Фото: Ленинградский зоопаркКондора Ева переехала под новый купол в Ленинградском зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк
Изменить размер текста:

Самочка андского кондора по имени Ева отмечает новоселье. Одну из старейших жительниц Ленинградского зоопарка в четверг, 14 ноября, переселили в новый вольер с куполообразной крышей, через которую она сможет любоваться петербургским небом, а также шпилем Петропавловского собора. Жить под куполом гигантская хищная птица будет всю зиму, а после переберется в свой старый дом.

- После переезда самка несколько часов изучала пространство, пытаясь выбрать самое удобное место для отдыха. Ближе к вечеру, перепробовав все присады, она заняла место под лампой в каменном домике, где и улеглась спать, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Новый вольер с куполообразной крышей был открыт в начале августа 2019 года. Летом в нем будут обитать кошачьи лемуры и шпороносные черепахи, а зимой крупные птицы. Находится он рядом с кругом катания в зоопарке.

Ева живет в Ленинградском зоопарке уже 45 лет с 1974 года. За это время она успешно высидела 17 птенцов, многие из которых были отправлены в зоопарки России, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран. Кондор – одна из самых крупных хищных летающих птиц, размах крыльев у самцов достигает 3,5 метров. Несмотря на свой грозный вид, у Евы очень спокойный характер и она доброжелательно относится как к работникам, так и к посетителям зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права