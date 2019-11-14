Владимир Мединский рассказал, кто может считать себя культурным человеком

14 Нояб. 14:28 2019-11-14T20:11:28+03:00

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В начале встречи Владимир Мединский рассказал, что делает Министерство для популяризации культуры в стране.

Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого... 00:00 00:00

Перед этим, на официально открытии, он озвучил данные опроса ВЦИОМ. Исследователи выяснили, что что сценическое искусство по-прежнему лидирует в предпочтениях россиян. При наличии свободного времени в театр готовы пойти 40% населения страны. За последние годы число россиян, которые положительно оценивают состояние российской культуры, выросло в полтора раза – до 30% 9 из 10 опрошенных заявили, что они ходят в кино, театры и концерты.

По словам спикеров, сейчас интерес массового зрителя к искусству находится на подъеме. Огромный успех имеют выставки как классиков, так и современных авторов. Доказательством этого служат многочасовые очереди в Эрмитаж и другие выставки, которые проходят в Петербурге.

Часть беседы эксперты посвятили каналам популяризации искусства. В рамках обсуждения министр культуры рассказал о работе правительства в этом направлении. Он отметил, что нельзя считать себя культурным человеком, если в телефоне у тебя нет ссылки на портал

- Это самая главная в стране и самая популярная из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете, где находятся тысячи спектаклей, лекций, документальных, отчасти художественных фильмов, научно-популярных передач, где постоянно, ежедневно ведутся трансляции российских и зарубежных культурных событий, выступлений, где можно изучать культуру мировую на разных языках.

Сейчас портал посещают примерно 40 миллионов человек в год. Владимир Мединский надеется, что цифр эта станет больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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