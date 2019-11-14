2019-11-15T10:47:57+03:00
Общество

Международный культурный форум будет способствовать привлечению инвестиций в Петербург

На мероприятии будет подписано более 90 соглашений о сотрудничестве с правительством города
Лилия КОЗЛОВА
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Международный культурный форум должен способствовать привлечению инвестиций в культуру ПетербургаМеждународный культурный форум должен способствовать привлечению инвестиций в культуру ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге с 14 по 16 ноября будет проходить VIII Международный культурный форум, открытие которого состоялось в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа. Это мероприятие важно не только обменом опыта между странами, но и привлечением инвестиций в Северную столицу.

- C каждым годом форум притягивает на свою орбиту все больше профессионалов культурной сферы. В этом году число участников превысило 35 тысяч человек из 96 стран, - отметил губернатор города на Неве Александр Беглов.

По его словам, в этом году форум отличает как никогда насыщенная деловая повестка. Впервые будет подписано более 90 соглашений. Таким образом, форум становится еще и крупной ярмаркой культурных продуктов. Главная тема форума-2019 – Культурные коды в условиях глобализации.

- Культурный код Санкт-Петербурга запечатлен в нашем богатейшем историко-культурном наследии. Мы прикладываем все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растет интерес к современному искусству. И нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардом, между соблюдением традиций и творческим экспериментом, - сказал градоначальник.

Также Беглов подчеркнул, что Петербургу нужны серьезные инвестиции в исторический центр.

Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого...

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На церемонии открытия форума присутствовали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский. Вице-премьер отметила, что Международный культурный форум – это, прежде всего, площадка для профессионалов высочайшего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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