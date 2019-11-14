Международный культурный форум будет способствовать привлечению инвестиций в Петербург
В Петербурге с 14 по 16 ноября будет проходить VIII Международный культурный форум, открытие которого состоялось в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа. Это мероприятие важно не только обменом опыта между странами, но и привлечением инвестиций в Северную столицу.
- C каждым годом форум притягивает на свою орбиту все больше профессионалов культурной сферы. В этом году число участников превысило 35 тысяч человек из 96 стран, - отметил губернатор города на Неве Александр Беглов.
По его словам, в этом году форум отличает как никогда насыщенная деловая повестка. Впервые будет подписано более 90 соглашений. Таким образом, форум становится еще и крупной ярмаркой культурных продуктов. Главная тема форума-2019 – Культурные коды в условиях глобализации.
- Культурный код Санкт-Петербурга запечатлен в нашем богатейшем историко-культурном наследии. Мы прикладываем все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растет интерес к современному искусству. И нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардом, между соблюдением традиций и творческим экспериментом, - сказал градоначальник.
Также Беглов подчеркнул, что Петербургу нужны серьезные инвестиции в исторический центр.
Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого...
На церемонии открытия форума присутствовали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский. Вице-премьер отметила, что Международный культурный форум – это, прежде всего, площадка для профессионалов высочайшего уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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