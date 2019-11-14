2019-11-14T15:24:59+03:00
Происшествия

Хулиганы разбили и обчистили три припаркованные машины у парка 300-летия в Петербурге

Неизвестные выбили стекла и переворошили бардачки в автомобилях
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Возле парка 300-летия Петербурга неизвестные выбили стекла в трех припаркованных машинахВозле парка 300-летия Петербурга неизвестные выбили стекла в трех припаркованных машинахФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утро у нескольких жителей Приморского района не задалось. В ночь на четверг, 14 ноября, неизвестные люди разбили стекла трех стоящих рядом машин на парковке рядом с парком 300-летия Петербурга. Вандалы не только побили автомобили, но еще и распотрошили бардачки в поисках ценных вещей.

- В одной из машин пропал сломанный видеорегистратор, - рассказали владельцы пострадавших авто в соцсетях.

Выбирали хулиганы машины покрупнее и подороже, возможно, в надежде, что в них будут оставлены дорогие вещи. Однако вандалы особо ничего не нашли. Все документы, которые были оставлены в автомобилях, они разбросали по салонам, а на торпеде одной из них оставили веточку рябины, словно в качестве «извинений».

Теперь несчастным владельцам разбитых автомобилей предстоит общение с правоохранительными органами для того, чтобы написать заявление на хулиганов, попортивших их имущество. Сумма ущерба не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права