Хулиганы разбили и обчистили три припаркованные машины у парка 300-летия в Петербурге

14 Нояб. 15:24 2019-11-14T15:24:59+03:00

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Утро у нескольких жителей Приморского района не задалось. В ночь на четверг, 14 ноября, неизвестные люди разбили стекла трех стоящих рядом машин на парковке рядом с парком 300-летия Петербурга. Вандалы не только побили автомобили, но еще и распотрошили бардачки в поисках ценных вещей.

- В одной из машин пропал сломанный видеорегистратор, - рассказали владельцы пострадавших авто в соцсетях.

Выбирали хулиганы машины покрупнее и подороже, возможно, в надежде, что в них будут оставлены дорогие вещи. Однако вандалы особо ничего не нашли. Все документы, которые были оставлены в автомобилях, они разбросали по салонам, а на торпеде одной из них оставили веточку рябины, словно в качестве «извинений».

Теперь несчастным владельцам разбитых автомобилей предстоит общение с правоохранительными органами для того, чтобы написать заявление на хулиганов, попортивших их имущество. Сумма ущерба не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU