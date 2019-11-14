В Ленобласти показали «шикарный пылесос» для улиц за 10 миллионов рублей

14 Нояб. 15:38 2019-11-14T15:43:46+03:00

Машину для Волховского района купили в рассрочку на три года [видео]

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Новый «уличный пылесос» появился в распоряжении коммунальщиков Волховского района Ленобласти. Новинку на шоссе «Камаза» презентовал лично глава районной администрации Алексей Брицун, который назвал машину «шикарной».

- Пропылесосил сегодня часть Кировского проспекта. Пылесос шикарный, дороговатый конечно, аж 10 миллионов рублей, но купили его в лизинг на 3 года, - написал чиновник в своем «Инстаграме».

На опубликованном видео глава Волховского района личное едет за рулем оранжевого грузовика, а котором смонтирована вакуумная пылесборная установка. Про наличие прав категории «С» у Алексея Брицуна ничего не утоняется, но наверняка они у него есть.

Но это не единственное новшество последних дней в Ленобласти. Накануне «Комсомолка» писала о том, что в Мурино появится первая разметка «вафельница». Ее нарисую на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы, где вскоре должна пройти реконструкция. Появление разметки должно упростить дорожную ситуацию в самом молодом городе России.

britsunalexey Глава Волховского района Лнобласти показал "шикарный" уличный пылесос за 10 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU