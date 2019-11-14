В Ленобласти показали «шикарный пылесос» для улиц за 10 миллионов рублей
Новый «уличный пылесос» появился в распоряжении коммунальщиков Волховского района Ленобласти. Новинку на шоссе «Камаза» презентовал лично глава районной администрации Алексей Брицун, который назвал машину «шикарной».
- Пропылесосил сегодня часть Кировского проспекта. Пылесос шикарный, дороговатый конечно, аж 10 миллионов рублей, но купили его в лизинг на 3 года, - написал чиновник в своем «Инстаграме».
На опубликованном видео глава Волховского района личное едет за рулем оранжевого грузовика, а котором смонтирована вакуумная пылесборная установка. Про наличие прав категории «С» у Алексея Брицуна ничего не утоняется, но наверняка они у него есть.
Но это не единственное новшество последних дней в Ленобласти. Накануне «Комсомолка» писала о том, что в Мурино появится первая разметка «вафельница». Ее нарисую на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы, где вскоре должна пройти реконструкция. Появление разметки должно упростить дорожную ситуацию в самом молодом городе России.
ИСТОЧНИК KP.RU