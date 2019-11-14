2019-11-14T15:47:59+03:00
Спорт

В Петербурге пройдет футбольная акция в поддержку отборочного матча Евро 2020 между Россией и Бельгией

Болельщики смогут сфотографироваться и получить автографы Аленичева, Тихонова, Малафеева и Радимова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пройдет футбольная акция в поддержку отборочного матча Евро 2020 между сборными России и Бельгии «Наши парни в городе»В Петербурге пройдет футбольная акция в поддержку отборочного матча Евро 2020 между сборными России и Бельгии «Наши парни в городе»Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Будущим летом состоится грандиозное спортивное событие – Евро 2020 по футболу и Петербург станет одним из городов-хозяек мероприятия. В пятницу, 15 ноября, в ТРК «Галерея» состоится акция в поддержку отборочного матча между сборными России и Бельгии «Наши парни в городе». Организаторами выступили Российский футбольный Союз и Клуб болельщиков сборной России «Russia Unites».

- В рамках акции состоится фото и-автограф-сессия с экс-футболистами сборной России, звездами отечественного футбола Дмитрием Аленичевым, Андреем Тихоновым, Вячеславом Малафеевым и Владиславом Радимовым, - рассказали организаторы.

Все болельщики смогут принять участие в интерактивной программе по панна-футболу 1х1 с участием серебряного призера чемпионата мира по уличному футболу, игрока сборной России по уличному футболу из команды «Street Madness» Виктором «Solarjoy» Тарасенко. Желающие смогут посоревноваться с главной звездой Петербурга по street football, а также о звездами российского большого футбола, участниками автограф и-фото-сессии и показать свое мастерство владения мячом.

Вести мероприятие будут бывший игрок сборной России и петербургской футбольной команды «Зенит» Алексей Игонин и Вице-Президент клуба болельщиков «Russia Unites» Михаил Пискунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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