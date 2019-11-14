В Муринском парке подростки нашли полуистлевший труп, висевший на дереве несколько месяцев

14 Нояб. 16:11 2019-11-14T16:11:47+03:00

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Трагически закончились поиски 43-летнего уроженца Пермского края, жившего последнее время в Санкт-Петербурге и без вести пропавшего в начале нынешнего августа. Останки мужчины случайно обнаружили школьники, гулявшие по Муринскому парку.

- В 11:51 13 ноября в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в районе Муринского ручья на улице Руставели, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию звонил 16-летний подросток, которому о находке рассказали его друзья. Прибывшие на вызов оперативники действительно обнаружили висящий на дереве труп. Тело же частично скелетировалось, голова оставалась в подвешенном состоянии, а ноги лежали а земле.

В имевшейся рядом сумке полицейские нашли документы, по котором удалось установить личность погибшего. Им оказался пропавший еще 6 августа мужчина, который жил неподалеку. Его розысками занимались поисковики и стражи порядка, но безуспешно.

По предварительным данным, смерть мужчины некриминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU