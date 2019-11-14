2019-11-15T10:49:42+03:00
Звезды

Мединский высказался о китайских туристах, штурмующих Царское Село

Министр культуры уверен, что Россия сейчас переживает музейный бум
Артем КИЛЬКИНСтепан СТЕПАНОВ
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Владимир Мединский высказался о китайских туристах, штурмующих Янтарную комнату.Владимир Мединский высказался о китайских туристах, штурмующих Янтарную комнату.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Летний сезон в Царском селе в этом году выдался особенно горячим: китайские туристы буквально штурмовали музей, чтобы попасть в легендарную Янтарную комнату. Как итог: российские путешественники, которые также хотели бы побывать в известном на весь мир зале, простаивали в очередях по 4 часа. Видит ли министерство культуры в этом проблему, мы узнали у Владимира Мединского, который сегодня выступил на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого...

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- Мы это понимаем, проблема осознается, - ответил «Комсомолке» Мединский. - Проводился специальный разбор полетов. Вопросы есть, как лучше организовать тут работу. Ведь когда слишком много посетителей - это неплохо, вопрос, как организован прием, какая система в кассе. Но мы переживаем с вами музейный бум. Это хорошо. Мы этим гордимся. Это результат нашей работы. Посещаемость музеев в среднем по стране выросла за последние годы с 85-90 до 154 млн человек. Сейчас мы продаем больше билетов в музеи, чем их продавалось в СССР, во всех 15 республиках вместе взятых. И, конечно, это где-то вызывает сложности – на выставке Серова двери выносили. Решили, разобрались, отрегулировали электронный билет, сделали раннюю регистрацию. Все это «болезни роста».

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Правда, в "Царском селе" на открытие смотрят скептически (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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