2019-11-14T16:24:29+03:00
Происшествия

Пропавшую девочку с фиолетовыми волосами три недели ищут в Петербурге

15-летняя школьница вышла 25 октября из дома и больше не вернулась
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге три недели разыскивают пропавшую девочку с фиолетовыми волосами / Фото: Лиза АлертВ Петербурге три недели разыскивают пропавшую девочку с фиолетовыми волосами / Фото: Лиза Алерт
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В Петербурге пропал 15-летний подросток. Около трех недель полиция, волонтеры и родители девочки ищут ее по всему городу. Как стало известно в четверг, 14 ноября, последний раз школьницу видели 25 октября 2019 года, когда она выходила из дома. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

- 25 октября девочка по имени Виктория Ратия вышла из дома на 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе Северной столицы и пропала. Куда направилась 15-летняя школьница, не известно, - говорится в ориентировке волонтерской поисковой организации «Лиза Алерт».

Сама по себе девочка очень приметная. У нее фиолетовые волосы ниже плеч. Отмечается, что она могла перекрасить волосы в черный цвет. На вид ей 15 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое и карие глаза. Была одета в светло-серое пальто до колен на пуговицах, темные брюки или джинсы.

Всех, кто сможет сообщить какую-либо информацию о нахождении девочки, просят сообщить в полицию Красносельского района по телефону 573-53-60 или обратиться в организацию «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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