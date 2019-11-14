Полтонны поддельного масла, которым кормили стариков и инвалидов в интернате Петербурга, сожгут в печи

14 Нояб. 16:45 2019-11-14T16:45:17+03:00

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В Петербурге остановили поставки некачественного сливочного масла, которое оказалось подделкой. Как стало известно в четверг, 14 ноября, фальсификат обнаружили в доме-интернате для инвалидов и престарелых людей. Именно их кормили продуктом неизвестного происхождения. Вычислить поставщика удалось с помощью системы «Меркурий».

- В образцах масла, которые отправили в лабораторию, были найдены жиры растительного происхождения. Также специалисты направились с проверкой на предприятие, где производился продукт, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Россельхознадзор.

Инспекторы обнаружили, что контейнеры для хранения молочной продукции в неудовлетворительном состоянии, а документов, которые подтверждали бы проведение их мойки и дезинфекции – нет. Также на производстве не смогли предоставить протоколы исследований воды для мойки контейнеров.

Что касается самого масла, то в нем нашли бета-ситостерины, компестерины, стигмастерины и брассикастенрины. Это все говорит о том, что продукт не настоящий. На владельца завода завели административное дело, а также было принято решение сжечь полтонны товара.

ИСТОЧНИК KP.RU