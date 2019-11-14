2019-11-14T20:03:14+03:00
Общество

Чем он хуже? Мединский сравнил доцента СПбГУ Соколова с «Джокером»

Фраза прозвучала во время разговора министра культуры с гостями мероприятия
Петр КИБЕР
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Владимир Мединский сравнил Олега Соколова с "Джокером".Владимир Мединский сравнил Олега Соколова с "Джокером".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неожиданным оказался ответ министра культуры России Владимира Мединского на вопрос участников Культурного форума, с которыми он приехал пообщаться в рамках первого дня мероприятия. Настырные журналисты спросили чиновника о его отношении к ситуации с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве 24-летней любовницы.

- У кого что болит... Раньше все спрашивали про «Джокера» (голливудский фильм режиссера Тодда Филлипса - прим.ред.), теперь – про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов? - ответил на вопрос Владимир Мединский и посетовал, что петербургских журналистов кроме этой темы, увы, ничего не интересует.

- Мне стыдно за вас, вы хоть чем-то еще по жизни интересуетесь? - пожурил пишущую братию министр культуры.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером

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Напомним, что доценту СПбГУ, историку-реконструктору Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ищенко, которую, по версии следствия, он застрелил. После чего расчленил тело и выкинул его в Мойку. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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