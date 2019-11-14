«Денег у него нет, семья почти отвернулась»: адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал о своем подзащитном

14 Нояб. 17:22 2019-11-14T20:02:41+03:00

По словам юриста, гонорар ему платят друзья обвиняемого в убийстве историка

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Ситуация плачевная, - так в двух словах можно охарактеризовать положение доцента СПбГУ Олега Соколова, если верить словам его адвоката Александра Почуева. Сегодня, 14 ноября, перед зданием Горсуда юрист дал очередную пресс-конференцию петербургским журналистам.

- Сейчас Олега Валерьевича поддерживает только защита, семья (бывшая жена - прим.ред.) от него практически отвернулась, - передает слова адвоката корреспондент «Комсомолки».

При этом ранее сам Александр Почуев заявлял, что экс-супруга доцента СПбГУ готова предоставить ему место жительства в квартире, если суд согласится оставить Олега Соколова под домашним арестом.

Второй момент, который упомянул юрист - деньги.

- Средств у нет даже на защиту. Гонорар выплатили знакомые историки Олега Валерьевича, - заявил Александр Почуев, отметив, что сам обвиняемый готов попытаться загладить вину перед родными погибшей и выплатить им компенсацию.

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Деньги, по словам Соколова, у него лежат на карточках, которые в опечатанной квартире. По состояние счетов он не помнит.

- Просил, чтобы защита узнала у его родителей насчет гробовых, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, Анастасии Ищенко, которую, по версии следствия, он застрелил и расчленил.

ИСТОЧНИК KP.RU