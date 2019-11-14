Психически больной парень с адским смехом пугает жителей проспекта Просвещения

14 Нояб. 17:42 2019-11-14T17:42:05+03:00

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Жители двора рядом с домом 46 по проспекту Просвещения в Петербурге жалуются на мужчину, который пугает людей. В четверг, 14 ноября, горожане рассказали в сети о том, что психически нездоровый мужчина каждый день с раннего утра и до позднего вечера выходит на общий балкон покурить. В это время он постоянно говорит какие-то невменяемые вещи и адски смеется.

- Разговоры и смех слышно даже сквозь закрытые окна и это раздражает жутко. Написали жалобу в управляющую компанию. В знак подтверждения сняли несколько видео в разное время, когда это удавалось. Они проверили эту квартиру, подтвердили, что этот мужчина действительно психически болен, - рассказали местные жители.

Однако бабушка, с которой проживает невменяемый мужчина, не дает согласия на отправку его в психлечебницу, заявляя, что он здоров. При этом соседи постоянно жалуются.

Горожане написали заявление в полицию, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Жителей проспекта Просвещения пугает неадекватный мужчина с адским смехом.

ИСТОЧНИК KP.RU