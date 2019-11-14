Для себя хочет расстрела: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, настаивает на высшей мере наказания

14 Нояб. 17:54 2019-11-14T20:01:56+03:00

Историк Олег Соколов требует для себя смертной казни. Но с 1996 года на нее наложен мораторий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Расстрел, как высшая мера наказания в России не применяется с 1995 года, когда по приговорам судов были казнены 40 человек. С 1996 года в стране действует мораторий на лишение человека жизни государством. Однако именно на такой мере настаивает доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ищенко.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером 00:00 00:00

- Для себя хочет расстрела. До сих пор на этом осознанно настаивает, - заявил адвокат историка Александр Почуев, чьи слова приводит корреспондент «КП-Петербург».

Надо сказать, что еще 9 ноября, находясь в больнице после переохлаждения (сбрасывая части тела убитой девушки в Мойку, сам Соколов также упал в воду), доцент написал явку с повинной, в которой признался в преступлении.

По словам подозреваемого он четыре раза выстрелил в девушку после ссоры, позднее расчленил ее труп кухонным ножом и пилой, а части тела скинул в Мойку напротив своего дома.

Несмотря на требование защиты оставить обвиняемого под домашним арестом, суд отправил Олега Соколова на два месяца в следственный изолятор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU