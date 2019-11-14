2019-11-14T20:01:56+03:00
Общество

Для себя хочет расстрела: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, настаивает на высшей мере наказания

Об этом заявил адвокат историка Александр Почуев
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments23
Историк Олег Соколов требует для себя смертной казни. Но с 1996 года на нее наложен мораторий.Историк Олег Соколов требует для себя смертной казни. Но с 1996 года на нее наложен мораторий.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Расстрел, как высшая мера наказания в России не применяется с 1995 года, когда по приговорам судов были казнены 40 человек. С 1996 года в стране действует мораторий на лишение человека жизни государством. Однако именно на такой мере настаивает доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ищенко.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером

00:00
00:00

- Для себя хочет расстрела. До сих пор на этом осознанно настаивает, - заявил адвокат историка Александр Почуев, чьи слова приводит корреспондент «КП-Петербург».

Надо сказать, что еще 9 ноября, находясь в больнице после переохлаждения (сбрасывая части тела убитой девушки в Мойку, сам Соколов также упал в воду), доцент написал явку с повинной, в которой признался в преступлении.

По словам подозреваемого он четыре раза выстрелил в девушку после ссоры, позднее расчленил ее труп кухонным ножом и пилой, а части тела скинул в Мойку напротив своего дома.

Несмотря на требование защиты оставить обвиняемого под домашним арестом, суд отправил Олега Соколова на два месяца в следственный изолятор.

Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

Одиозный историк из СПбГУ застрелил свою молодую любовницу из обреза, а тело расчленил и пытался утопить в Мойке (подробности)

Проклятье жен доцента Соколова: преподаватель охмурил школьницу, которая родила ему дочь и умерла в 30 лет

Одноклассники погибшей девушки не удивились, что в итоге ученый стал одним из самых известных маньяков страны (подробности)

После новостей из Петербурга на ум приходят два романа — «Преступление и наказание» и «Идиот»

Николай Стариков и Виктор Ворсобин обсудили недавнее убийство в Петербурге, совершенное историком Соколовым, и как это связано с законом о домашнем насилии (подробности)

Психолог: Между Соколовым и его студенткой никаких отношений не было, это изначально было насилие

Исполнительный директор центра «Сестры» Надежда Замотаева рассказала о ситуации с домашним насилием и как это связано с делом историка Соколова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права