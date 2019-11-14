2019-11-14T18:22:05+03:00
Происшествия

На Невском проспекте в аварию попал пассажирский автобус

Грузовой «Форд» неудачно сдал назад и разбил два стекла 181-му маршруту
Петр КИБЕР
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На Невском проспекте "Форд" подбил 181-й автобус.На Невском проспекте "Форд" подбил 181-й автобус.
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Очередная авария, по счастью без пострадавших, произошла на Невском проспекте. На этот раз в ДТП попал пассажирский автобус 181-го маршрута. Он как раз перестраивался на свою полосу, когда в него врезался сдававший назад грузовой микроавтобус «Форд».

- «Форд Транзит» по касательной задел 181-й автобус. Пострадавших нет, - сообщают очевидцы происшествия.

В результате инцидента у пассажирской машины с гармошкой оказались разбиты два задних боковых окна. Каленые стекла рассыпались крошкой не нанеся никому особого вреда.

А вот движение на Невском проспекте из-за аварии было затруднено. Еще хуже пришлось тем, кому надо было въехать во двор или выехать их него. Это оказалось сделать просто невозможно, ведь в арке застрял аварийный микроавтобус. И пока прибывшие гаишники не оформили ДТП, убрать машину было нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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