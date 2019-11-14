2019-11-14T18:38:59+03:00
Происшествия

В Ленобласти 12-летняя девочка родила от 37-летнего мигранта

Теперь мужчину ждет суд, а школьница с малышом живет у своего папы
Петр КИБЕР
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Суд рассмотрит дело мигранта, от которого родила 12-летняя школьница.Суд рассмотрит дело мигранта, от которого родила 12-летняя школьница.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Гатчинские следователи СК России завершили расследование дела о совращении малолетних в отношении 38-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран. Мужчину обвиняют в том, что он вступал в половую связь со школьницей, которая в 12 стала мамой.

- По данным следствия, в июне и сентябре 2018 года, находясь по месту своего временного проживания в одной из деревень Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый неоднократно подвергал сексуальному насилию 11-летнюю дочь своей сожительницы, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Матери девочки на ребенка было «параллельно», так как она часто и много пила. Неизвестно, вскрылось бы аморальное деяние мигранта, но школьница забеременела. первый же визит к врачу стал известен и полиции.

В итоге 37-летнего на тот момент мужчину задержали. А сама девочка позднее родила. Сейчас ей 13 лет и она вместе с малышом живет у своего папы.

Что касается обвиняемого, то по статьям за изнасилование несовершеннолетней ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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