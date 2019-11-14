2019-11-14T20:35:09+03:00
Общество

В Петербурге сдали проблемный дом, строившийся 19 лет на Гражданском проспекте

В Смольном лично отслеживали завершение строительства, 400 собственников теперь могут въезжать в квартиры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С начала года под контролем властей удалось сдать 15 долгостроев. Фото: glorax.comС начала года под контролем властей удалось сдать 15 долгостроев. Фото: glorax.com
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В Санкт-Петербурге наконец-то ввели в эксплуатацию дом, который строили целых 19 лет. 24-этажное здание располагается по адресу Гражданский проспект, дом №107, корпус 4. Почти полтысячи собственников смогли выдохнуть – 14 ноября в Смольном отчитались о сдаче долгостроя.

- В ближайшее время более 400 семей получат ключи от своих долгожданных квартир. Дому долгое время не везло с застройщиком. Он начал работы еще в 2001 году, но вскоре приостановил строительство из-за финансовых проблем. Банкротом его признали только в 2008 году, но новые торги состоялись лишь в 2011-м. В итоге в 2015 году возведение проблемного дома возобновилась благодаря другому застройщику, - сообщает пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

В Смольном подчеркивают, что в последнее время они пристально следят за долгостроями. Например, с начала 2019 года под контролем властей удалось сдать 15 проблемных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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