2019-11-14T21:01:14+03:00
Дом. Семья

В Красносельском районе не могут пристроить кота Добрыню богатырских размеров

Крупный котик вынужден жить на прохладной лоджии у волонтера, поэтому ему срочно ищут хозяев [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Ласковому увальню" уже 2 неделю ищут новых хозяев. Фото: vk.com/krasnosel_news"Ласковому увальню" уже 2 неделю ищут новых хозяев. Фото: vk.com/krasnosel_news
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В Красносельском районе 2 недели активно ищут нового хозяина котику богатырских размеров. Крепыша символично назвали Добрыней. По словам девушки-волонтера, чудо-животное увязалось 1 ноября за ее бабушкой возле дома №76 по Ленинскому проспекту. Но, увы, это уже шестой питомец квартиры. Ему негде спать, поэтому приходится ютиться на холодной лоджии. Девушка, взявшая его к себе на время, срочно хочет найти для него прежних, либо новых хозяев.

- Он ручной ласковый увалень. Возраст примерно 1,5 года. 2 ноября его кастрировали и обработали от паразитов. На улице кот пробыл явно не один день. Но домашних правил приличия не забыл, умница, ходит в лоток и очень громко мурлычет, когда его гладят! – рассказывает о Добрыне волонтер в группе «Красносельский район» во «Вконтакте».

Котику всего 1,5 года, но он уже большой крепыш. Фото: vk.com/nadya_volkova

Котику всего 1,5 года, но он уже большой крепыш. Фото: vk.com/nadya_volkova

Девушка добавляет, что коту будет комфортно и в семье со спокойной собакой. Свои контакты она оставила в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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