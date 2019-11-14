2019-11-14T22:08:18+03:00
Происшествия

Под Выборгом гонщик на «Митсубиси» влетел в «Хендай» и отправил в госпиталь мать с тремя детьми

За этот год горе-водитель уже 3 раза привлекался за езду с превышением скорости
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель "Митсубиси" отправил в больницу себя и еще 5 человек. Фото: vk.com/dorinspbВодитель "Митсубиси" отправил в больницу себя и еще 5 человек. Фото: vk.com/dorinspb
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14 ноября около 14:20 под Выборгом «Митсубиси» влетел в «Хендай», за рулем которого находилась мать с тремя детьми и подругой. Пугающая авария случилась на 50-м километре дороги «Молодежное - Верхнее Черкасово». Мама хотела отвезти детишек в Выборгскую поликлинику, но внезапно на встречную полосу движения выехал горе-гонщик на «Митсубиси». По итогу пугающей аварии пострадали 6 человек.

- Мужчину за рулем «Митсубиси» и водителя «Хендая» доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. С ними срочно увезли двух детей девяти и пяти лет. Последний ребенок, годовалый малыш из «Хендая», находится в удовлетворительном состоянии. Здоровье подруги матери пока уточняется. В ДТП также пострадал и пассажир «Митсубиси», его травмы средней степени тяжести, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Годовалый малыш, слава богу, находится в удовлетворительном состоянии. Фото: vk.com/dorinspb

Годовалый малыш, слава богу, находится в удовлетворительном состоянии. Фото: vk.com/dorinspb

По предварительной информации, водитель «Митсубиси» выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки. Инспекторы ГИБДД уже выяснили, что любитель погонять за этот год 3 раза привлекался за превышение установленной скорости движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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