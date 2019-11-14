2019-11-14T23:32:42+03:00
Общество

Петербурженка пожаловалась в УФАС на скандальную рекламу пластики груди

Сексистскую рекламу медучреждения нашли в фитнес-клубе [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эксперты встали на сторону женщины и посчитали рекламу оскорбительной. Фото: vk.com/lenorman_clubЭксперты встали на сторону женщины и посчитали рекламу оскорбительной. Фото: vk.com/lenorman_club
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Жительница микрорайона Девяткино написала жалобу в УФАС на сексистскую рекламу пластики груди. Она заметила ее в одном из местных фитнес-клубов. Подпись к рекламному объявлению гласила: «Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью». После этого плакат насмешливо предлагал пройти бесплатную консультацию. Вместо этого оскорбленная петербурженка обратилась к антимонополистам.

- Женщина сообщила, что эта реклама унижает ее достоинство. Наши эксперты встали на сторону потерпевшей и сошлись во мнении, что слоган действительно содержит оскорбительные образы и выражения. При этом все подается через сексистские стереотипы, придавая лицам женского пола значение предмета, который можно «взять» или «не взять» или усовершенствовать по желанию, - передает пресс-служба УФАС России по Ленобласти.

В итоге антимонополисты возбудили дело в отношении недобросовестного рекламодателя. Рассматривать дело о сексистском медучреждении будут 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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