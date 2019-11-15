2019-11-15T00:00:51+03:00
Происшествия

Ветеринары Петербурга бьют тревогу из-за смертельно-опасных «прилипал», которых массово глотают кошки

Ежедневно к ним поступают коты, которые заглатывают бесплатные игрушки, выдаваемые на кассе магазинов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Операция извлечения игрушек дико болезненна и рискованна. Фото: vk.com/vetusklinikaОперация извлечения игрушек дико болезненна и рискованна. Фото: vk.com/vetusklinika
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Ветеринары Санкт-Петербурга бьют тревогу, потому что к ним регулярно поступают кошки, проглотившие так называемых «прилипал». Эти бесплатные игрушки выдают на кассе в одной из сетей продуктовых магазинов города. С виду милые зверьки на липучке оказываются смертельно опасными предметами для животных. Котиков привлекают эти яркие вещи, они с ними играются и резво глотают, а потом попадают на операционный стол.

- Только за вчерашний день у одного из пострадавших животных мы достали трех «прилипал». Они застревают в кишечнике, а затем кошка с симптомами непроходимости попадает на операцию. При этом, если хозяин решит подождать с визитом к врачу, то животное погибает! – обеспокоенно пишет ветеринарная клиника «Ветус» на своей страничке во «Вконтакте».

Ветеринары умоляют не брать бесплатные игрушки в дом, если в нем есть любое животное, которое теоретически может их съесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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