Петербуржец выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита», чтобы на вырученные деньги построить стадион в Замбии

15 Нояб. 00:47 2019-11-15T00:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербуржец Иосиф Тимченко выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита» для того, чтобы на вырученные деньги построить футбольный стадион в Замбии. В южную Африку мужчина переехал жить примерно год назад. С собой взял всю семью. Он задался целью организовать для детишек из трущоб Лусаки годичный футбольный лагерь. Сейчас парень просит помощи у всех россиян с помощью системы краудфандинга, чтобы возвести стадион совместными силами.

- Я хочу, чтобы у детей из трущоб было безопасное место, где они смогут просто играть. Я хочу, чтобы они играли на траве, а не на каменистом поле. Хочу, чтобы у них был неограниченный доступ к чистой воде. Моя мечта – построить для них целый спортивный комплекс, - приводят слова Тимченко «Невские новости».

Всего петербуржцу требуется около 1,5 миллиона рублей. Сейчас он собрал почти 300 тысяч. Мужчина надеется, что продажа чемпионской футболки «Зенита» с кучей автографов игроков принесет ему солидную сумму. Он добавляет, что имена всех народных спонсоров его волонтерской инициативы появятся на заборе вокруг будущего стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU