2019-11-15T00:49:03+03:00
Спорт

Петербуржец выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита», чтобы на вырученные деньги построить стадион в Замбии

Петербуржец Иосиф Тимченко хочет построить для детей из африканских трущоб футбольный стадион
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржец переехал в Замбию вместе с семьей около года назад. Фото: planeta.ruПетербуржец переехал в Замбию вместе с семьей около года назад. Фото: planeta.ru
Изменить размер текста:

Петербуржец Иосиф Тимченко выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита» для того, чтобы на вырученные деньги построить футбольный стадион в Замбии. В южную Африку мужчина переехал жить примерно год назад. С собой взял всю семью. Он задался целью организовать для детишек из трущоб Лусаки годичный футбольный лагерь. Сейчас парень просит помощи у всех россиян с помощью системы краудфандинга, чтобы возвести стадион совместными силами.

- Я хочу, чтобы у детей из трущоб было безопасное место, где они смогут просто играть. Я хочу, чтобы они играли на траве, а не на каменистом поле. Хочу, чтобы у них был неограниченный доступ к чистой воде. Моя мечта – построить для них целый спортивный комплекс, - приводят слова Тимченко «Невские новости».

Всего петербуржцу требуется около 1,5 миллиона рублей. Сейчас он собрал почти 300 тысяч. Мужчина надеется, что продажа чемпионской футболки «Зенита» с кучей автографов игроков принесет ему солидную сумму. Он добавляет, что имена всех народных спонсоров его волонтерской инициативы появятся на заборе вокруг будущего стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права