Петербургский метрополитен стал самым безопасным в России

15 Нояб. 08:01 2019-11-15T08:01:54+03:00

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Метрополитен Петербурга стал самым безопасным в России. В четверг, 14 ноября, представители городской подземки получили награду в Москве на Национальной премии «Транспортная безопасность России 2019». Всего в номинации, завоеванной метро Северной столицы, было 27 участников.

- Петербургский метрополитен занял 1-е место в номинации «Лучший метрополитен, реализовавший требования транспортной безопасности», - радостно объявили в пресс-службе петербургской подземки.

На торжественной церемонии Национальной премии кубок вручили начальнику службы СТБ Петербургского метро Иванову Юрию Ивановичу. Награждал представителя городской подземки член правления Ассоциации транспортной безопасности Смольянов Дмитрий Юрьевич.

Напомним, что в августе 2018 года правительство города на Неве заключило договоренности с Сингапуром о создании единой системы управления транспортом в Петербурге и Ленобласти. На базе метрополитена была создана работая группа по транспортной безопасности. Также зарубежные специалисты помогали повысить эффективность работы Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU