2019-11-15T08:25:16+03:00
Общество

Строительный мусор, который должны были убрать в Уткиной Заводи, засыпали песком

После визита губернатора Петербурга в Невский район исполнять поручения приехал самосвал [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Строительный мусор в Уткиной Заводи засыпали пескомСтроительный мусор в Уткиной Заводи засыпали пескомФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Жители исторического района Петербурга Уткина Заводь, рассказали о том, как исполняются поручения губернатора города Александра Беглова. В среду, 13 ноября, градоначальник приезжал с проверкой в Невский район и пообщался с местными петербуржцами. По итогам он дал поручение – убрать строительный мусор на территории нового микрорайона. Однако вместо того, чтобы расчистить территорию, по словам местных жителей, ее просто засыпали песком.

- Сейчас приехал самосвал с песком и засыпает мусор возле дома 16, корпус 3 по Русановской улице, - пожаловались в соцсети местные жители, которые надеялись на чистоту в своем микрорайоне.

В подтверждение свои слов, горожане сняли весь процесс на видео. На нем можно разглядеть, как по пустырю в потемках ездит самосвал.

Местные жители возмущены и уже не знают, к кому еще обращаться с жалобами, чтобы в их районе было чисто и комфортно.

Строительный мусор, который должны были убрать в Невском районе Петербурге, засыпали песком .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права