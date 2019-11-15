Строительный мусор, который должны были убрать в Уткиной Заводи, засыпали песком

15 Нояб. 08:25 2019-11-15T08:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители исторического района Петербурга Уткина Заводь, рассказали о том, как исполняются поручения губернатора города Александра Беглова. В среду, 13 ноября, градоначальник приезжал с проверкой в Невский район и пообщался с местными петербуржцами. По итогам он дал поручение – убрать строительный мусор на территории нового микрорайона. Однако вместо того, чтобы расчистить территорию, по словам местных жителей, ее просто засыпали песком.

- Сейчас приехал самосвал с песком и засыпает мусор возле дома 16, корпус 3 по Русановской улице, - пожаловались в соцсети местные жители, которые надеялись на чистоту в своем микрорайоне.

В подтверждение свои слов, горожане сняли весь процесс на видео. На нем можно разглядеть, как по пустырю в потемках ездит самосвал.

Местные жители возмущены и уже не знают, к кому еще обращаться с жалобами, чтобы в их районе было чисто и комфортно.

Строительный мусор, который должны были убрать в Невском районе Петербурге, засыпали песком .

ИСТОЧНИК KP.RU