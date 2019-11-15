2019-11-15T09:18:20+03:00
Происшествия

Гниющий труп студента-медика вытащили из Средней Невки на Петроградке

Несовершеннолетний житель Дагестана пять недель числился как без вести пропавший
Лилия КОЗЛОВА
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Труп студента-медика выловили из воды на Петроградской стороне в ПетербургеТруп студента-медика выловили из воды на Петроградской стороне в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге на Петроградской стороне из воды вытащили утопленника. Труп юноши было выловлено утром в четверг, 14 ноября, на территории Морского яхт-клуба, который располагается на набережной Макарова на реке Средняя Невка. По всей видимости, тело долгое время находилось в воде, так как уже начало сильно гнить.

- В одежде утопленника был найден проездной билет, с помощью которого удалось установить его личность. Погибшим оказался 17-летний уроженец Дагестана, который приехал в Петербург на учебу в Северо-Западном государственном Медицинском университете имени Мечникова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Молодого человека искали пять недель. Все это время он находился в федеральном розыске как без вести пропавший. По предварительным данным, студент-медик упал с Литейного моста еще 8 октября. С тех пор утопленника разыскивали по всему Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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