Петербуржец обвинил любовника своей жены в изнасиловании их 8-летней дочери
Полиция Петербурга проверяет заявление жителя Ленинградской области об изнасиловании его 8-летней дочери. В среду, 13 ноября, 36-летний безработный мужчина обвинил сожителя своей жены в том, что он сексуально надругался над маленькой девочкой. Примечательно, что новый возлюбленный его супруги, с которой заявитель сейчас разводится, старше его на 12 лет.
- По словам отца девочки, 48-летний сожитель его 27-летней жены в период со 2 октября по 10 ноября 2019 года, находясь в квартире дома 9 по Красногородской улице в Красном Селе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2011 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Когда сотрудники полиции после заявления приехали в указанную квартиру, то подозреваемого не нашли. Сейчас его разыскивают. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обо всей этой семейке известно, что все трое не работают. Супруги на данный момент находятся в бракоразводном процессе.
ИСТОЧНИК KP.RU