2019-11-15T10:25:04+03:00
Происшествия

Тренер по единоборствам изнасиловал 15-летнюю девочку в Выборге

Подозреваемый мужчина задержан и находится под следствием
Лилия КОЗЛОВА
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Тренера по единоборствам обвинили в изнасиловании 15-летней девочки в спортшколе в ВыборгеТренера по единоборствам обвинили в изнасиловании 15-летней девочки в спортшколе в ВыборгеФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Выборге, что в Ленинградской области, тренера по единоборствам обвинили в сексуальном надругательстве над 15-летней девочкой. В полицию района обратилась 35-летняя мать школьницы, работающая маляром-штукатуром, и рассказала о преступлении, произошедшем еще в 2018 года.

- По словам женщины, в 2018 году в помещении спортивного зала клуба по единоборствам «Кудокан», расположенном в доме 18 А по улице Гагарина, 48-летний тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2003 года рождения, которой на тот момент было 15 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Вечером в четверг, 14 ноября, стражи правопорядка у дома 56 по улице Лешоссе задержали подозреваемого тренера. Им оказался гражданин Узбекистана, который на данный момент нигде не работает. В ходе дознания правоохранители изобличили его в насилии над школьницей.

Известно, что мужчина приехал в Петербург в августе 2018 года с целью работы. На данный момент он задержан и находится под следствием. По факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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