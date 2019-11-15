Золото, бриллианты и браслет «Сваровски» украли у ведущего инженера вуза аэрокосмического приборостроения

15 Нояб. 10:52 2019-11-15T10:52:53+03:00

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Вор, желающий красиво и молодо выглядеть, обокрал частный дом ведущего инженера Государственного университета аэрокосмического приборостроения Петербурга. Помимо денег и ювелирных изделий с бриллиантами, неизвестный вынес женскую сумочку и дорогие косметические средства. Кража произошла днем в четверг, 14 ноября, пока инженер была на работе.

- Около 21 часов четверга, 14 ноября, в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась 42-летняя женщина, работающая ведущим инженером Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Она рассказала, что пока ее не было дома с 7:55 до 20:30, кто-то отжал стеклопакет на первом этаже ее частного дома на 13 линии в СНТ «Звездочка» и украл много ценных вещей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Вор вынес из частного дома 1 миллион рублей, 100 евро, дорогую косметику, кофемашину, женскую сумку, видеорегистратор. Также у женщины пропали ювелирные изделия: часы на золотом ремешке, два золотых кулона с бриллиантами в виде кошек, жемчужные серьги с браслетом, а также серебряный браслет «Сваровски». Общая сумма ущерба почти 1,4 миллионов рублей.

Поиски вора затруднены в связи с тем, что он украл жесткий диск системы видеонаблюдения. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU