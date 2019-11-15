2019-11-15T11:16:49+03:00
Общество

В Петербурге придумали новый способ наказания за неоплату парковки

МВД может начать предоставлять данные о нарушителях, чтобы привлекать их к ответственности
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковкиВ Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Депутаты петербургского Законодательного собрания придумали новый способ, как привлекать нарушителей за неоплату парковки. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 15 ноября. Инициатива должна помочь городскому правительству штрафовать недобросовестных водителей.

- Предлагается наделить должностных лиц правом требовать в МВД сведения об автовладельцах, нарушивших законодательство в области благоустройства с использованием автотранспорта, - сообщил парламентарий Петербурга Денис Четырбок.

Платные парковки в Петербурге начали работать в 2015 году, однако механизма штрафования до сих пор нет. При этом МВД отказывается предоставлять данные о владельцах автомобилей-нарушителей, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных.

Однако, как отмечают парламентарии, если правоохранители начнут предоставлять данные о нарушителях, это повысит эффективность наказания водителей, которые не платят за парковку. В случае, если документ будет принят в петербургском ЗакСе, дальше он будет направлен на рассмотрение в ГосДуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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