2019-11-15T11:26:51+03:00
Происшествия

У учителя гимназии украли золотую цепь с рубином, окаймленного бриллиантами

Также пропали бриллиантовые серьги и прочие драгоценности
Петр КИБЕР
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У школьной учительницы из квартиры украли золотые украшения с бриллиантами и рубинами.У школьной учительницы из квартиры украли золотые украшения с бриллиантами и рубинами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Простого преподавателя технологии из гимназии Приморского района обчистили квартирные воры. У преподавателя злоумышленники унесли драгоценности, в том числе золотую цепочку с рубином, окаймленном бриллиантами.

- 14.11.2019 в период с 09:45 до 14:45 неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в двухкомнатную отдельную квартиру в доме 28 по Коломяжскому проспекту, - сообщает источник в правоохранительных органах

Также добычей домушника стали золотые сережки с рубинами, окаймленные бриллиантами - из гарнитура к цепочке. Забрал воришка и еще пару бриллиантовых серег, а также золотые цепочки. Всего ущерб от действий незваных гостей составил больше 80 тысяч рублей.

По факту квартирной кражи полиция завела соответствующее уголовное дело. Злодея, обчистившего школьную учительницу, ищут стражи порядка. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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