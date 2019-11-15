Трехполосная автомобильная дорога появится на новом мосту через Екатерингофку

15 Нояб. 14:34 2019-11-15T14:34:37+03:00

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В Петербурге власти собираются заняться благоустройством набережной Обводного канала. Планируется привести в порядок участок от улицы Степана Разина до Межевого канала. Как стало известно в пятницу, 15 ноября, изначально проект реконструкции должен был быть разработан к концу 2019 года, однако теперь сроки разработки и согласования перенесены. На какое время, пока не известно.

Известно, что будет достроена северная набережная канала от моста Степана Разина до нового моста, который планируется перекинуть через реку Екатерингофку на пересечении Гапсальской улицы и Межевого канала.

- На новом мосту через Екатерингофку сделают 3-полосную автомобильную дорогу. Также, согласно проектной документации, планируется организовать одностороннее движение по северной стороне набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

На действующем сейчас Гутуевском мосту, который также перекинут через Екатерингофку, после реконструкции, будет организовано одностороннее движение по Двинской улице – Южной стороне набережной Обводного канала от Виндавской улицы до улицы Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU