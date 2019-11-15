2019-11-15T14:34:37+03:00
Общество

Трехполосная автомобильная дорога появится на новом мосту через Екатерингофку

Также власти Петербурга планируют облагородить Обводный канал
Лилия КОЗЛОВА
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На новом мосту через Екатерингофку в Петербурге сделают трехполосную автомобильную дорогуНа новом мосту через Екатерингофку в Петербурге сделают трехполосную автомобильную дорогуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге власти собираются заняться благоустройством набережной Обводного канала. Планируется привести в порядок участок от улицы Степана Разина до Межевого канала. Как стало известно в пятницу, 15 ноября, изначально проект реконструкции должен был быть разработан к концу 2019 года, однако теперь сроки разработки и согласования перенесены. На какое время, пока не известно.

Известно, что будет достроена северная набережная канала от моста Степана Разина до нового моста, который планируется перекинуть через реку Екатерингофку на пересечении Гапсальской улицы и Межевого канала.

- На новом мосту через Екатерингофку сделают 3-полосную автомобильную дорогу. Также, согласно проектной документации, планируется организовать одностороннее движение по северной стороне набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

На действующем сейчас Гутуевском мосту, который также перекинут через Екатерингофку, после реконструкции, будет организовано одностороннее движение по Двинской улице – Южной стороне набережной Обводного канала от Виндавской улицы до улицы Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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