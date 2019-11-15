В Петербурге появился 20-метровый грузинский тост

15 Нояб. 16:42 2019-11-15T18:26:07+03:00

Символ народной мудрости и традиций призывает забыть о печали и вспомнить о хорошем

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Грузинский тост длинной в 20 метров появился в Петербурге. Символ народной мудрости и традиций растянулся на Демидовом мосту через канал Грибоедова в центре города в пятницу, 15 ноября. Тост призывает прохожих забыть былые печали и потери, вспомнить о хорошем и выпить за самые прекрасные моменты жизни.

- Высоко-высоко в горах встретились старые друзья. Всю ночь просидели они у костра, вспоминая былое. Все было в этой жизни: трудности, холод, голод, разруха, потопы, слезы, потери. Но были в этой жизни и счастливые мгновения: солнышко, урожай, дети, победы, друзья, праздники, беседы у костра, веселые застолья, задушевные песни, слезы счастья, любовь и дружба. Так поднимем же бокалы за эти прекрасные мгновения жизни, - гласит текст тоста.

Текст составили сами петербуржцы с помощью соцсетей. Он был собран на основе сотни комментарием любителей грузинской культуры.

20-метовый тост появился в преддверии фестиваля грузинской культуры, который откроется 16 ноября в Севкабель Порт.

ИСТОЧНИК KP.RU